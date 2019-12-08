2019-12-08T02:14:26+03:00
Спорт

Британский боксер Джошуа победил Руиса и вернул четыре чемпионских пояса

Поединок прошел 8 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
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Британский боксер Джошуа победил Руиса и вернул четыре чемпионских поясаБританский боксер Джошуа победил Руиса и вернул четыре чемпионских поясаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа по очкам одержал победу над американским спортсменом Энди Руисом в бою- реванше. Поединок прошел 8 декабря в Саудовской Аравии. Он длился все 12 раундов.

Все трое судей отдали победу Джошуа с большим преимуществом - 118:110, 119:109, 118:110. На кону стояли принадлежавшие Руису титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO). Раньше они принадлежали Джошуа, их он потерял в июне, проиграв Руису.

Таким образом, британец вернул себе четыре чемпионских титула. На его счету 23 победы, 21 из которых нокаутом, и одно поражение. У его оппонента Руиса 33 победы, 22 - нокаутом, и два поражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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