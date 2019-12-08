Бывший депутат Рады рассказал о неблагодарности Украины за "подарки" СССР

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-08T07:21:25+03:00

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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина неблагодарна за территории, которые ей подарили советские власти. Он вспомнил историю, отметив жест с "барского плеча" Хрущева, имея ввиду подарок незалежной в виде Крыма.

- Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, – оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло, - пишет на своей странице в соцсети экс-депутат. - После прекращения деятельности Советского Союза земли отдали новому молодому государству, без боя, без крови. Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку.

По его словам, это все со страной делали из-за алчности и желания набить свои карманы и заграничные банковские счета. Экс-парламентарий полагает, что именно по этой причине Крым вернулся в состав России, а Донбасс может отделиться от незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU