Благотворительный забег Санта-Клаусов прошёл в Японии
Ежегодный благотворительный забег Санта-Клаусов под названием "Osaka Great Santa Run" прошёл в японском городе Осака. По предварительным оценкам, мероприятие собрало пять тысяч человек.
Многие участники благотворительного забега пришли в компании семей и маленьких детей, а потому дистанцию в 4 километра большинство из них прошли неспешно. Наряженными наравне со своими хозяевами были и участвовавшие в Osaka Great Santa Run собаки. Питомцев крупных пород одели в карнавальный костюм Санта-Клауса, а собак поменьше везли в специальных колясках, украшенных, как сани Санты, - сообщает корреспондент РИА Новости.
В этом году благотворительный забег стал уже 11 по счёту. Билеты на него стоили одну-две тысячи иен для детей и три тысячи иен для взрослых. В долларах это составляет 9,2 - 18,4 и 27,6 соответственно. Организаторы мероприятия рассказали, что билеты на него купили почти 4,4 тысячи человек.
Деньги с продажи билетов пойдут на приобретение рождественских подарков для тяжелобольных детей в 11 больницах Осаки.
Ранее сайт kp.ru писал о благотворительном забеге фонда "Линия жизни" на ВДНХ, все средства от которого пойдут в фонд лечения тяжелобольных детей с костной саркомой.
ИСТОЧНИК KP.RU