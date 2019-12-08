2019-12-08T10:26:05+03:00
В мире

Благотворительный забег Санта-Клаусов прошёл в Японии

Вырученные средства уйдут на покупку подарков тяжелобольным детям
Ася КУЗНЕЦОВА
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Osaka Great Santa Run состоялся в Японии.Osaka Great Santa Run состоялся в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ежегодный благотворительный забег Санта-Клаусов под названием "Osaka Great Santa Run" прошёл в японском городе Осака. По предварительным оценкам, мероприятие собрало пять тысяч человек.

Многие участники благотворительного забега пришли в компании семей и маленьких детей, а потому дистанцию в 4 километра большинство из них прошли неспешно. Наряженными наравне со своими хозяевами были и участвовавшие в Osaka Great Santa Run собаки. Питомцев крупных пород одели в карнавальный костюм Санта-Клауса, а собак поменьше везли в специальных колясках, украшенных, как сани Санты, - сообщает корреспондент РИА Новости.

В этом году благотворительный забег стал уже 11 по счёту. Билеты на него стоили одну-две тысячи иен для детей и три тысячи иен для взрослых. В долларах это составляет 9,2 - 18,4 и 27,6 соответственно. Организаторы мероприятия рассказали, что билеты на него купили почти 4,4 тысячи человек.

Деньги с продажи билетов пойдут на приобретение рождественских подарков для тяжелобольных детей в 11 больницах Осаки.

Ранее сайт kp.ru писал о благотворительном забеге фонда "Линия жизни" на ВДНХ, все средства от которого пойдут в фонд лечения тяжелобольных детей с костной саркомой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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