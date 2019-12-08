Старую дискету с автографом Стива Джобса пустили с молотка за 85 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-08T11:41:48+03:00

Старую дискету с автографом Стива Джобса пустили с молотка почти за 85 тысяч долларов. Фото: Аукционный онлайн-сервис RR Auction

В тот же день на площадке аукциона продали визитную карточку Apple

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Аукционный онлайн-сервис RR Auction выставил на торги необычный лот - дискету Macintosh System Tools Version 6.0 с подлинным автографом Стива Джобса. На ней записана копия ПО Macintosh System Tools Version 6.0. Это набор системных утилит для персональных компьютеров Apple восьмидесятых и девяностых годов. Особая ценность лота заключалась в том, что Джобс крайне редко раздавал автографы, так как попросту не любил это делать.

Начальная цена дискеты составила 7,5 тысяч долларов. Финальная его стоимость в 11 раз выше - 84 тысячи 115 долларов ( почти 5,5 миллионов рублей). Примечательно, что покупателя не смутил слегка стертый автограф основателя Apple. Хотя сама дискета сохранилась в идеальном состоянии. В комплекте шел документ, который подтверждает автограф Джобса.

Особую ценность лоту придает то, что основатель Apple редко раздавал автографы. Фото: Аукционный онлайн-сервис RR Auction

В тот же день на площадке аукциона продали визитную карточку Apple. Покупатель отдал за нее 5,4 тысячи долларов, это около 343 тысяч рублей.

Сайт kp.ru писал ранее, что личные вещи Стива Джобса продали 70 тысяч долларов. А в октябре 2014 года в Нью-Йорке на аукционе был продан один из первых компьютеров американской компании Apple. ПК предлагался заказчику в уже собранном виде. Он ушел за 905 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU