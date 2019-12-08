Число погибших при пожаре в Одесском колледже выросло до десяти человек
Спасатели в Одессе даже спустя четыре дня после пожара в местном колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают разгребать завалы сгоревшего здания. Утром 8 декабря спасатели обнаружили под обломками четыре тела. Таким образом число погибших увеличилось до десяти.
- Пострадало 30 человек. Всего с начала разбора завала было вывезено 936 кубометров строительных конструкций. Всего к работам привлекли 260 человек и 41 единица техники, из них от ГСЧС – 100 человек и 10 единиц техники, - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что возгорание началось с третьего этажа. Потом пламя охватило всю постройку. Сначала говорилось о четырех погибших и 12 пострадавших.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский постановил приспустить флаги. В стране ввели траур по погибшим в пожаре.
Продолжаются поиски 13 пропавших при пожаре в Одесском колледже.
ИСТОЧНИК KP.RU