СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-08T12:21:00+03:00

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до десяти человек. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

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Спасатели в Одессе даже спустя четыре дня после пожара в местном колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают разгребать завалы сгоревшего здания. Утром 8 декабря спасатели обнаружили под обломками четыре тела. Таким образом число погибших увеличилось до десяти.

- Пострадало 30 человек. Всего с начала разбора завала было вывезено 936 кубометров строительных конструкций. Всего к работам привлекли 260 человек и 41 единица техники, из них от ГСЧС – 100 человек и 10 единиц техники, - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что возгорание началось с третьего этажа. Потом пламя охватило всю постройку. Сначала говорилось о четырех погибших и 12 пострадавших.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский постановил приспустить флаги. В стране ввели траур по погибшим в пожаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748125" frameborder="0"></iframe> Продолжаются поиски 13 пропавших при пожаре в Одесском колледже.

ИСТОЧНИК KP.RU