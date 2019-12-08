2019-12-08T12:21:00+03:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже выросло до десяти человек

На Украине объявили траур [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до десяти человек. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямЧисло погибших при пожаре в одесском колледже выросло до десяти человек. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Спасатели в Одессе даже спустя четыре дня после пожара в местном колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают разгребать завалы сгоревшего здания. Утром 8 декабря спасатели обнаружили под обломками четыре тела. Таким образом число погибших увеличилось до десяти.

- Пострадало 30 человек. Всего с начала разбора завала было вывезено 936 кубометров строительных конструкций. Всего к работам привлекли 260 человек и 41 единица техники, из них от ГСЧС – 100 человек и 10 единиц техники, - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что возгорание началось с третьего этажа. Потом пламя охватило всю постройку. Сначала говорилось о четырех погибших и 12 пострадавших.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский постановил приспустить флаги. В стране ввели траур по погибшим в пожаре.

Продолжаются поиски 13 пропавших при пожаре в Одесском колледже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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