#Алинаялюблютебя – фанаты Загитовой поддержали фигуристку флешмобом в соцсетях
В социальных сетях набирает популярность хэштег #алинаялюблютебя – так болельщики Олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой выражают семнадцатилетней спортсменке свою поддержку и признание после произвольной программы финального этапа Гран-при.
Выступление прошло для Загитовой не самым удачным образом – фигуристка допустила несколько ошибок и получила за произвольную программу 125,63 балла. Суммарный результат россиянки позволил ей занять только шестое место, хотя по итогам короткой программы она уверенно претендовала на серебро Гран-при.
Чтобы поддержать участницу уже легендарной плеяды Этери Тутберидзе, фанаты Загитовой стали публиковать в Инстаграме и Твиттере признания в любви к спортсменке на разных языках и слова благодарности.
Напомним, что ранее российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине.
ИСТОЧНИК KP.RU