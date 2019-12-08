Алинаялюблютебя – фанаты Загитовой поддержали фигуристку флешмобом в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-08T12:42:47+03:00

Фанаты выражают поддержку и любовь к Алине Загитовой через соцсети Фото: REUTERS

Акция в поддержку спортсменки началась после финала Гран-при в Турине

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В социальных сетях набирает популярность хэштег #алинаялюблютебя – так болельщики Олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой выражают семнадцатилетней спортсменке свою поддержку и признание после произвольной программы финального этапа Гран-при.

Выступление прошло для Загитовой не самым удачным образом – фигуристка допустила несколько ошибок и получила за произвольную программу 125,63 балла. Суммарный результат россиянки позволил ей занять только шестое место, хотя по итогам короткой программы она уверенно претендовала на серебро Гран-при.

teamzagitova Фанаты устроил флешмоб в поддержку Алины Загитовой

Чтобы поддержать участницу уже легендарной плеяды Этери Тутберидзе, фанаты Загитовой стали публиковать в Инстаграме и Твиттере признания в любви к спортсменке на разных языках и слова благодарности.

Напомним, что ранее российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине.

ИСТОЧНИК KP.RU