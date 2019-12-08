Путин поздравил Лукашенко с 20-летием соглашения о союзном государстве

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-08T16:01:32+03:00

Путин сказал, что Москва и Минск смогли реализовать инновационные программы и масштабные гуманитарные проекты благодаря союзному бюджету Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин отправил президенту Белоруссии Александру Лукашенко телеграмму с поздравлениями по случаю заключения договора о создании Союзного государства.

- Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости, - передает текст поздравления Путина РИА Новости.

Президент также отметил стремительный рост интеграции, который был достигнут обоими государствами за прошедшие 20 лет. Путин высоко оценил развитие торгово-экономических связей, а также координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики. Российский лидер добавил, что Москва и Минск смогли реализовать инновационные научно-технические программы и масштабные гуманитарные проекты благодаря союзному бюджету.

- Для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи, – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что опыт, накопленный ими в рамках созданного союза, полезен для Евразийского экономического союза и выразил уверенность в развитии взаимовыгодного развития во всех направлениях.

Ранее сайт kp.ru писал о переговорах лидеров России и Белоруссии, которые длились шесть часов. Также Лукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешёвый газ или дешевую нефть, а готов закупать у России топливо на общих условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU