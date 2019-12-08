МВД не будет закупать роботов-полицейских

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-08T14:00:43+03:00

У робота Promobot подвижны только лицо, голова и плечевой сустав / Фото: "Promobot"

Привлечение роботов к работе в органах планировалось на 2030 год

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МВД России не планирует закупку к 2030 году роботов-полицейских для службы в отдельных подразделениях полиции.

- В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств, - сообщили ТАСС в пресс-центре министерства.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в российской полиции возможно появятся роботы-полицейские. В их функции входили снятие отпечатков пальцев и консультация граждан в ГИБДД или миграционной службе, сообщал представитель компании-разработчика Константина Покладока. Предполагалось, что МВД заключит контракт с компанией после выставки "Интерполитех", прошедшей в Москве 22-25 октября.

Компания отмечала, что робот Promobot, производящийся в Перми, общается с людьми, распознаёт лица и речь, подключается к базам данных, сайтам, сервисам и системам безопасности, а также самостоятельно передвигается, избегая препятствий.

Сайт kp.ru также рассказывал, что аналогичный робот сможет заменить медсестёр в российских поликлиниках. А также о том, что в родной для робота Перми он станет тренировать баскетбольную команду.

ИСТОЧНИК KP.RU