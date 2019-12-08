МВД не будет закупать роботов-полицейских
МВД России не планирует закупку к 2030 году роботов-полицейских для службы в отдельных подразделениях полиции.
- В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств, - сообщили ТАСС в пресс-центре министерства.
Ранее сообщалось, что к 2030 году в российской полиции возможно появятся роботы-полицейские. В их функции входили снятие отпечатков пальцев и консультация граждан в ГИБДД или миграционной службе, сообщал представитель компании-разработчика Константина Покладока. Предполагалось, что МВД заключит контракт с компанией после выставки "Интерполитех", прошедшей в Москве 22-25 октября.
Компания отмечала, что робот Promobot, производящийся в Перми, общается с людьми, распознаёт лица и речь, подключается к базам данных, сайтам, сервисам и системам безопасности, а также самостоятельно передвигается, избегая препятствий.
Сайт kp.ru также рассказывал, что аналогичный робот сможет заменить медсестёр в российских поликлиниках. А также о том, что в родной для робота Перми он станет тренировать баскетбольную команду.
ИСТОЧНИК KP.RU