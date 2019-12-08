2019-12-08T14:46:56+03:00
Общество

Соседям-дачникам запретят портить вид со двора, иначе - повестка в суд

Но специалисты говорят, что конфликты соседей можно решать без судебного вмешательства
Мария ИГНАТЬЕВА
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Соседям-дачникам запретят портить вид, иначе - повестка в судСоседям-дачникам запретят портить вид, иначе - повестка в судФото: Олег ЗОЛОТО
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Соседские права будут детально прописаны в Гражданском кодексе. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства уже рассмотрел документ. Адвокат подробно объяснил, что это значит.

К примеру, вскоре соседи получат право требовать от собственника стоящего рядом участки не портить вид на окружающую среду. Иными словами нельзя будет перекрывать поток солнечного света на территорию соседа по даче, а также не сужать вид. Конечно, в разумных пределах, и терпение проявлять все же придется, если, к примеру, за стенкой раздается шум в допустимых пределах. Иначе это станет поводом для обращения в суд.

- В условиях доброго соседствования многие конфликты соседей должны разрешаться без судебного вмешательства. Проектом предусмотрено право требовать устранения препятствий в пользовании своим земельным участком. То есть право на негаторный иск возникает только в том случае, если воздействие превышает установленные нормативы, выходит за разумные пределы исходя из природы и местоположения земельных участков, - объяснил "Российский газете" адвокат Алексей Афонин.

Но, как уточнил адвокат, одним из существенных недостатков проекта является отсутствие закрепления права на компенсацию при наличии разрешения соседа на чрезмерное воздействие с соседнего участка. Как показывает практика, уверяет специалист, это существенно сокращает число конфликтов, доведенных до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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