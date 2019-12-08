2019-12-08T14:59:20+03:00
В мире

Мужчине без рук и ног приходится три раза в год подтверждать свою нетрудоспособность

Врожденная аномалия конечностей случилась из-за приема снотворного матерью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кевину Доннеллону, инвалиду по рождению из Ливерпуля, приходится заполнять 24-страничный листок нетрудоспособности для оформления пенсии. Фото: facebook.com/kdonnellon1Кевину Доннеллону, инвалиду по рождению из Ливерпуля, приходится заполнять 24-страничный листок нетрудоспособности для оформления пенсии. Фото: facebook.com/kdonnellon1
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Кевину Доннеллону, инвалиду по рождению из Ливерпуля, приходится заполнять 24-страничный листок нетрудоспособности для оформления пенсии.

- Вряд ли мои руки и ноги внезапно вырастут, - говорит Кевин.

У 58-летнего Доннеллона диабет второго типа и отсутствуют конечности. По правилам британского министерства труда и пенсий он обязан регулярно подтверждать свою нетрудоспособность, рассказывает портал Mirror.

Врождённая аномалия Кевина случилась из-за популярного в ХХ веке снотворного талидомида. Оно известно тем, что у женщин, принимавших препарат во время беременности, он провоцировал уродства плода. Большинство из рожденных жертв талидомида скончались, не дожив до зрелого возраста.

Однако Кевин Доннеллон старался всю жизнь обеспечивать себя самостоятельно, но постепенное ухудшение здоровья не позволяет ему работать вот уже 15 лет.

- Наше правительство, похоже, взялось за истребление инвалидов. У меня полно друзей с ограниченными возможностями, испытывающих ужас всякий раз, когда они получают очередное уведомление о сокращении льгот, - рассказывает Доннеллон.

Сайт kp.ru публиковал трогательное видео о мальчике без рук и ног, который тем не менее заботится о своих маленьких брате и сестре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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