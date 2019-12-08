2019-12-08T15:11:03+03:00
Спорт

Велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер на Кубке мира

Спортсменка упала в новозеландском Кембридже
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дарья Шмелёва покидает сезон-2019 Кубка мира из-за травмы/Фото PA Images\TASSДарья Шмелёва покидает сезон-2019 Кубка мира из-за травмы/Фото PA Images\TASS
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Дарье Шмелёвой, обладательнице серебряной медали Олимпийских игр 2016 в велоспорте на треке, придётся покинуть сезон Кубка мира 2019 из-за падения в новозеландском Кембридже. Спортсменка сломала шесть ребер и получила ушиб легкого.

- Сейчас находится в больнице, ей придется здесь остаться, потому что транспортировать ее пока нельзя. Разумеется, до конца года она не выступит, да тут и осталось не так много. После того как ее можно будет транспортировать, уже сможем делать прогноз по восстановлению, - заявил тренер спортсменки Владимир Кирильцев РИА Новости.

Дарья завоевала титул чемпионки мира в 2016 году и чемпионки Европы 2015 в командном спринте. Также она призёр летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года

Сайте kp.ru писал о завоёванном российскими велосипедистками серебре на Олимпийских играх 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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