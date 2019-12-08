Ларссон и Понсе выйдут в атаке "Спартака" на матч против "Ростова"

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-08T18:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 19 тура между "Спартаком" и ФК "Ростов". Хозяева поля определились со стартовым составом на этот поединок. Немец Андре Шюррле не с первых минут появится в этой встрече - он заявлен в запас. При этом, места в атаке отданы аргентинцу Понсе и шведу Ларссону.

Стартовый состав Спартака на игру против Ростова: Максименко, Тиль, Мирзов, Бакаев, Джикия, Понсе, Ларссон, Мельгарехо, Крал, Зобнин, Умяров.

Запасные Спартака в матче против Ростова: Ребров, Айртон, Гулиев, С.Бакаев, Шюррле, Баду, Ещенко, Джано, Гапонов, Рассказов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 19 тура чемпионата России Спартак - Ростов. Старт поединка намечен на 19:00 по московскому времени. Отметим, что "Спартак" на данный момент с 22 очками - десятый в турнирной таблице Премьер-Лиги. А вот "Ростов" - пятый. У команды 31 балл и в случае победы у клуба Валерия Карпина есть шансы уйти на перерыв в сезоне в топ-3.

ИСТОЧНИК KP.RU