2019-12-08T18:03:26+03:00
Спорт

Ларссон и Понсе выйдут в атаке "Спартака" на матч против "Ростова"

Стало известно, кем начнет игру против донского клуба московская команда
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Шведский форвард Джордан Ларссон начнет с первых минут игру против "Ростова" в составе "Спартака".Шведский форвард Джордан Ларссон начнет с первых минут игру против "Ростова" в составе "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 19 тура между "Спартаком" и ФК "Ростов". Хозяева поля определились со стартовым составом на этот поединок. Немец Андре Шюррле не с первых минут появится в этой встрече - он заявлен в запас. При этом, места в атаке отданы аргентинцу Понсе и шведу Ларссону.

Стартовый состав Спартака на игру против Ростова: Максименко, Тиль, Мирзов, Бакаев, Джикия, Понсе, Ларссон, Мельгарехо, Крал, Зобнин, Умяров.

Запасные Спартака в матче против Ростова: Ребров, Айртон, Гулиев, С.Бакаев, Шюррле, Баду, Ещенко, Джано, Гапонов, Рассказов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 19 тура чемпионата России Спартак - Ростов. Старт поединка намечен на 19:00 по московскому времени. Отметим, что "Спартак" на данный момент с 22 очками - десятый в турнирной таблице Премьер-Лиги. А вот "Ростов" - пятый. У команды 31 балл и в случае победы у клуба Валерия Карпина есть шансы уйти на перерыв в сезоне в топ-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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