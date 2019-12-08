2019-12-08T18:12:58+03:00
Спорт

Ионов, Шомуродов и Попов выйдут в стартовом составе "Ростова" на игру против "Спартака"

Команда Валерия Карпина сразится за место в числе лучших клубов Премьер-Лиги в 2019 году в матче 19 тура
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард Алексей Ионов с первых минут выйдет на поле в матче Спартак - Ростов.Форвард Алексей Ионов с первых минут выйдет на поле в матче Спартак - Ростов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Ростова" вечером 8 декабря сыграют последний матч в 2019 году. В Москве на стадионе "Открытие Арена" команда Валерия Карпина сразится в поединке 19 тура чемпионата России против столичного "Спартака". Этой игры ждут многие любители футбола.

В стартовом составе гостей поединка - немало интересных деталей. В воротах с первых минут появится Сергей Песьяков, который до этого в основном был вторым вратарем. В центре поля так и не выйдет финский полузащитник Роман Еременко - там будут Ивелин Попов и Магнус Норманн. Но зато в атаке точно сыграет главный ударный форвард "желто-синих" - Эльдор Шомуродов, который является одним из лучших снайперов Премьер-Лиги.

Стартовый состав Ростова на игру против Спартака: Песьяков, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Чернов, Зайнутдинов, Норманн, Байрамян, Попов (к), Ионов, Шомуродов.

Запасные Ростова на игру против Спартака: Бабурин, Д.Попов, Вилюш, Ведерников, Сигурдарсон, Прошляков, Маляров, Логашов, Саплинов, Долгов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 19 тура чемпионата России Спартак - Ростов. Старт поединка намечен на 19:00 по московскому времени. Отметим, что "Спартак" на данный момент с 22 очками - десятый в турнирной таблице Премьер-Лиги. А вот "Ростов" - пятый. У команды 31 балл и в случае победы у клуба Валерия Карпина есть шансы уйти на перерыв в сезоне в топ-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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