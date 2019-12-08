«Караул устал»: на переговорах Путина и Лукашенко неожиданно пропал свет

СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-08T18:34:17+03:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Неполадки с освещением произошли в самом начале встречи российского и белорусского президентов

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Во время переговоров президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продлились почти шесть часов, неожиданно пропал свет.

Проблемы с освещением произошли в самом начале встречи - после вступительного слова российского и белорусского лидеров.

«О, закончили», - в шутку отметил Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил, что «это все Дима Песков (пресс-секретарь российского лидера)». «Я знаю», - сказал он.

После чего российский президент предположил, что это просто «караул устал ждать».

Напомним, переговоры российского и белорусского президентов состоялись в минувшую субботу, 7 декабря, в Сочи. Лидеры обсуждали перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства, а также затронули много вопросов двухсторонних отношений. После встречи глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что стороны «очень плодотворно поработали», а позиции по вопросу нефти были очень серьезно сближены.

ИСТОЧНИК KP.RU