«Караул устал»: на переговорах Путина и Лукашенко неожиданно пропал свет
Во время переговоров президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продлились почти шесть часов, неожиданно пропал свет.
Проблемы с освещением произошли в самом начале встречи - после вступительного слова российского и белорусского лидеров.
«О, закончили», - в шутку отметил Путин.
В свою очередь Лукашенко заявил, что «это все Дима Песков (пресс-секретарь российского лидера)». «Я знаю», - сказал он.
После чего российский президент предположил, что это просто «караул устал ждать».
Напомним, переговоры российского и белорусского президентов состоялись в минувшую субботу, 7 декабря, в Сочи. Лидеры обсуждали перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства, а также затронули много вопросов двухсторонних отношений. После встречи глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что стороны «очень плодотворно поработали», а позиции по вопросу нефти были очень серьезно сближены.
ИСТОЧНИК KP.RU