2019-12-08T20:24:49+03:00
Экономика

Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр

Вопрос компенсации может быть решен в начале 2022 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В ходе переговоров российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи были найдены подходы для урегулирования вопроса компенсации Минску издержек из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно», - цитирует посла агента БелТА.

По словам Семашко, данный вопрос может быть решен в начале 2022 года, поскольку для этого необходима унификация налоговых законодательств. Белорусский посол добавил, что Путин и Лукашенко уже нашли «определенные развязки», которые, в неполном объеме, но позволят компенсировать потери в ближайшие два года.

Напомним, переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись 7 декабря, в Сочи. После их встречи глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что стороны «очень плодотворно поработали», а позиции двух стран по вопросу нефти были «очень серьезно сближены».

ИСТОЧНИК KP.RU

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