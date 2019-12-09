Эксперты назвали российские регионы - лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

СЕГОДНЯ 02:25 2019-12-09T02:25:29+03:00

Оказалось, что больше всего поклонников ЗОЖ живет на Кавказе

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Российские эксперты назвали регионы-лидеры России по отсутствию вредных привычек среди населения. На первом месте топа оказался Кавказ, а на последнем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ.

Уточняется, что за основу эксперты взяли шесть показателей: потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU