Эксперты назвали российские регионы - лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Оказалось, что больше всего поклонников ЗОЖ живет на Кавказе
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Российские эксперты назвали регионы-лидеры России по отсутствию вредных привычек среди населения. На первом месте топа оказался Кавказ, а на последнем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ.
Уточняется, что за основу эксперты взяли шесть показателей: потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU