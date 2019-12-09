Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол из С-400
По мнению эксперта, главной задачей Северного флота в арктической зоне ответственности является обеспечение безопасности государства
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Командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что арктические дивизионы Северного флота оснастят зенитными ракетными системами С-400. Это, по словам Моисеева, позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Главной же задачей Северного флота, как отметил командующий, является обеспечение безопасности государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU