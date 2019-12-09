2019-12-09T03:01:59+03:00
Политика

Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол из С-400

По мнению эксперта, главной задачей Северного флота в арктической зоне ответственности является обеспечение безопасности государства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что арктические дивизионы Северного флота оснастят зенитными ракетными системами С-400. Это, по словам Моисеева, позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.

Главной же задачей Северного флота, как отметил командующий, является обеспечение безопасности государства.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты назвали российские регионы - лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Американские военные рассказали о самой совершенной ракете против СССР
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
В WADA призвали к полному отстранению РФ от Олимпийских игр
"Встречи с Путиным не будет": В Сеть попал график Зеленского во время "нормандского саммита" в Париже
В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами
Специалисты назвали тех, кто любит погрызть белые грибы по ночам
Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса
Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса
СМИ: Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине попросил убежища в Германии
Порошенко закидали яйцами после выступления на акции протеста в Киеве
Соратник Ельцина рассказал о просьбах Крыма и Донбасса войти в состав России в 1991 году
В Белоруссии рассказали о согласованных с Россией дорожных картах
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Умер рэпер Juice Wrld
«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве
«Караул устал»: на переговорах Путина и Лукашенко неожиданно пропал свет
Ионов, Шомуродов и Попов выйдут в стартовом составе "Ростова" на игру против "Спартака"
Ларссон и Понсе выйдут в атаке "Спартака" на матч против "Ростова"
Порошенко обозначил Зеленскому «красную линию» на «нормандском саммите»
Преемница Меркель заявила, что убийство гражданина Грузии наносит вред отношениям между Германией и Россией
Американский Dragon успешно пристыковался к МКС
В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию