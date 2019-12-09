Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом или противником

СЕГОДНЯ 04:55 2019-12-09T04:55:43+03:00

По словам Йенса Столтенберга, альянс не делит мир на противников и друзей

Изменить размер текста: A A

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает, что Москва является его врагом или противником.

- Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом. Мы не делим мир на противников и друзей, - также подчеркнул Столтенберг.

При этом генеральный секретарь НАТО отметил, что "Россия применила военную силу против соседнего государства - Украины".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU