Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом или противником
По словам Йенса Столтенберга, альянс не делит мир на противников и друзей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает, что Москва является его врагом или противником.
- Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом. Мы не делим мир на противников и друзей, - также подчеркнул Столтенберг.
При этом генеральный секретарь НАТО отметил, что "Россия применила военную силу против соседнего государства - Украины".
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ИСТОЧНИК KP.RU