"Гулять так гулять": россияне планируют потратить более трех тысяч рублей на алкоколь
Эксперты заявили, что цены на спиртное не повысятся в преддверии праздника
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Российские эксперты рассказали, что большинство россиян. готовы потратить рублей на алкоголь для новогоднего стола 3,7 тысяч рублей.
Уточняется, что наши соотечественники рредпочитают встречать праздник с игристыми винами и шампанским (84%), более половины закупят вино (59%), а ещё 40% покупают водку.
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ИСТОЧНИК KP.RU