"Гулять так гулять": россияне планируют потратить более трех тысяч рублей на алкоколь

СЕГОДНЯ 05:51 2019-12-09T05:51:40+03:00

Эксперты заявили, что цены на спиртное не повысятся в преддверии праздника

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Российские эксперты рассказали, что большинство россиян. готовы потратить рублей на алкоголь для новогоднего стола 3,7 тысяч рублей.

Уточняется, что наши соотечественники рредпочитают встречать праздник с игристыми винами и шампанским (84%), более половины закупят вино (59%), а ещё 40% покупают водку.

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ИСТОЧНИК KP.RU