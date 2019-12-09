В России к 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи авто
Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин заявил, что в России к 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей с помощью портала Госуслуг.
По словам Паршина, данное нововведение позволит совершать сделку быстрее и безопаснее.
Сообщается, что Договор можно будет сформировать в цифровом виде. При этом данные владельцев будут заполняться автоматически и заверяться электронной подписью. Это, по задумке, позволит избежать ошибок и подделок.
Электронная форма заменит бумажную версию. И ее не обязательно заверять у нотариуса, все сведения будут отображаться в личном кабинете на сайте Госуслуги, пишет "Коммерсантъ".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять со смартфона. Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что работа над мобильным приложением продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU