СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-09T06:40:33+03:00

В России к 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи авто Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам экспертов, нововведение позволит избежать неправильного заполнения формы и подделок со стороны продавца

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Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин заявил, что в России к 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей с помощью портала Госуслуг.

По словам Паршина, данное нововведение позволит совершать сделку быстрее и безопаснее.

Сообщается, что Договор можно будет сформировать в цифровом виде. При этом данные владельцев будут заполняться автоматически и заверяться электронной подписью. Это, по задумке, позволит избежать ошибок и подделок.

Электронная форма заменит бумажную версию. И ее не обязательно заверять у нотариуса, все сведения будут отображаться в личном кабинете на сайте Госуслуги, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять со смартфона. Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что работа над мобильным приложением продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU