В России предлагают запретить взыскивать долги с пенсий

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-09T07:26:02+03:00

Авторы инициативы заявляют, что взыскание долгов с пособий пенсионеров нарушает конституционное право на социальное обеспечение Фото: Иван МАКЕЕВ

Авторы инициативы заявляют, что взыскание долгов с пособий пенсионеров нарушает конституционное право на социальное обеспечение

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Минэкономразвития России разработало два документа, которые вводят запрет на взыскание долгов с пенсии.

После рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии законопроект поступит в комиссию правительства РФ.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэкономразвития и Минтруд, первый документ предусматривает запрет взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Во втором говорится, что при взыскании долга от зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

В пояснительной записке допускается возможность взыскивать такие долгов, как задолженность по ЖКХ или уплату судебного и административного штрафов. Но при этом отмечается, что долги нельзя будет взимать с пенсии на уровне прожиточного минимума в конкретном регионе.

Авторы законопроекта заявляют, что взыскание долгов с пенсии нарушает конституционное право на социальное обеспечение россиянина.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты разработало специальный проект, согласно которому россиянин старше 50 лет, ищущий работу, может получить стипендию для обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU