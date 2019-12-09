В России предлагают запретить взыскивать долги с пенсий
Минэкономразвития России разработало два документа, которые вводят запрет на взыскание долгов с пенсии.
После рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии законопроект поступит в комиссию правительства РФ.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэкономразвития и Минтруд, первый документ предусматривает запрет взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Во втором говорится, что при взыскании долга от зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
В пояснительной записке допускается возможность взыскивать такие долгов, как задолженность по ЖКХ или уплату судебного и административного штрафов. Но при этом отмечается, что долги нельзя будет взимать с пенсии на уровне прожиточного минимума в конкретном регионе.
Авторы законопроекта заявляют, что взыскание долгов с пенсии нарушает конституционное право на социальное обеспечение россиянина.
Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты разработало специальный проект, согласно которому россиянин старше 50 лет, ищущий работу, может получить стипендию для обучения.
ИСТОЧНИК KP.RU