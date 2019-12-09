2019-12-09T07:26:02+03:00
Общество

В России предлагают запретить взыскивать долги с пенсий

Авторы инициативы заявляют, что взыскание долгов с пособий пенсионеров нарушает конституционное право на социальное обеспечение
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Авторы инициативы заявляют, что взыскание долгов с пособий пенсионеров нарушает конституционное право на социальное обеспечениеАвторы инициативы заявляют, что взыскание долгов с пособий пенсионеров нарушает конституционное право на социальное обеспечениеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Минэкономразвития России разработало два документа, которые вводят запрет на взыскание долгов с пенсии.

После рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии законопроект поступит в комиссию правительства РФ.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэкономразвития и Минтруд, первый документ предусматривает запрет взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Во втором говорится, что при взыскании долга от зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

В пояснительной записке допускается возможность взыскивать такие долгов, как задолженность по ЖКХ или уплату судебного и административного штрафов. Но при этом отмечается, что долги нельзя будет взимать с пенсии на уровне прожиточного минимума в конкретном регионе.

Авторы законопроекта заявляют, что взыскание долгов с пенсии нарушает конституционное право на социальное обеспечение россиянина.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты разработало специальный проект, согласно которому россиянин старше 50 лет, ищущий работу, может получить стипендию для обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России к 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи авто
"Гулять так гулять": россияне планируют потратить более трех тысяч рублей на алкоголь
Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом или противником
"Мы над этим работаем": В Белом доме подтвердили возможность встречи Лаврова и Трампа
Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол из С-400
Эксперты назвали российские регионы - лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Американские военные рассказали о самой совершенной ракете против СССР
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
В WADA призвали к полному отстранению РФ от Олимпийских игр
"Встречи с Путиным не будет": В Сеть попал график Зеленского во время "нормандского саммита" в Париже
В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами
Специалисты назвали тех, кто любит погрызть белые грибы по ночам
Премьер-министр Украины раскрыл суть плана по реинтеграции Донбасса
Противники Зеленского установили палатки у президентского офиса
СМИ: Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине попросил убежища в Германии
Порошенко закидали яйцами после выступления на акции протеста в Киеве
Соратник Ельцина рассказал о просьбах Крыма и Донбасса войти в состав России в 1991 году
В Белоруссии рассказали о согласованных с Россией дорожных картах
Россия и Белоруссия нашли подходы по компенсации за налоговый маневр
Умер рэпер Juice Wrld
«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве
«Караул устал»: на переговорах Путина и Лукашенко неожиданно пропал свет
Ионов, Шомуродов и Попов выйдут в стартовом составе "Ростова" на игру против "Спартака"
Ларссон и Понсе выйдут в атаке "Спартака" на матч против "Ростова"
Порошенко обозначил Зеленскому «красную линию» на «нормандском саммите»
Преемница Меркель заявила, что убийство гражданина Грузии наносит вред отношениям между Германией и Россией
Американский Dragon успешно пристыковался к МКС
В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию