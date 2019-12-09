В Подмосковье взрывалась самодельная бомба: пострадали двое пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-09T09:40:08+03:00

При взрыве самодельного взрывного устройства в Подмосковье пострадали двое пенсионеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожилые супруги были госпитализированы со множественными травмами

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В деревне Каменки-Дранишниково Московской области в результате взрыва самодельного взрывного устройства были госпитализированы пожилые мужчина и его супруга.

Как сообщил источник kp.ru, в воскресенье, 8 декабря, в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в доме в деревни Каменки-Дранишниково в крови были обнаружены двое пенсионеров - супруги 67 лет.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что на кухне дома произошёл взрыв самодельного взрывного устройства.

В результате инцидента разрушений не было, но пожилые владельцы дома получили травмы и были госпитализированы бригадой «скорой помощи». Откуда в доме появилось самодельное взрывное устройство, устанавливается.

Напомним, ранее у входа в полицейский участок в Балашихе нашли самодельное взрывное устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU