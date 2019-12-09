В Подмосковье взрывалась самодельная бомба: пострадали двое пенсионеров
В деревне Каменки-Дранишниково Московской области в результате взрыва самодельного взрывного устройства были госпитализированы пожилые мужчина и его супруга.
Как сообщил источник kp.ru, в воскресенье, 8 декабря, в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в доме в деревни Каменки-Дранишниково в крови были обнаружены двое пенсионеров - супруги 67 лет.
Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что на кухне дома произошёл взрыв самодельного взрывного устройства.
В результате инцидента разрушений не было, но пожилые владельцы дома получили травмы и были госпитализированы бригадой «скорой помощи». Откуда в доме появилось самодельное взрывное устройство, устанавливается.
Напомним, ранее у входа в полицейский участок в Балашихе нашли самодельное взрывное устройство.
ИСТОЧНИК KP.RU