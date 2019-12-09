В полиции рассказали, для каких целей стали использовать каршеринг

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-09T09:56:06+03:00

Оперативники отмечают, что каршеринговые авто все чаще используют не по назначению Фото: Иван МАКЕЕВ

И речь не только о поездках

Изменить размер текста: A A

Интерес к каршерингу среди пользователей стремительно растет. С 11 по 25 ноября текущего года на «горячую линию» Роспотребнадзора поступило почти 2,5 тыс. обращений за консультациями. Всего на московском рынке предлагается для аренды 21 тысяч автомобилей. Эксперты отмечают, что с одной стороны – это открывает перспективы для разгрузки транспортных магистралей столицы, а с другой – «автомобиль на час» иногда используется в криминальных целях.

Сотрудники уголовного розыска подтверждают данную тенденцию и приводят еще несколько примеров использования данных авто не по назначению.

Оказывается, часто берут машину для сексуальных утех. На различных форумах можно найти советы из серии: авто обойдется дешевле, чем номер на час в гостинице.

Машины пользуются популярностью и у наркозависимых, там часто употребляют запрещенные препараты. Помимо этого, участились случаи, когда каршеринговые авто становятся транспортом тех, кто делает по городу тайники с наркотиками для дальнейшей дистанционной продажи.

- Логика преступника при использовании каршеринга оправданна в плане конспирации: разные машины сложнее отследить. Да и прослушку в каждый каршеринг не поставишь», — рассказывает «Известиям» источник в уголовном розыске столичной полиции.

Порой закладки наркотиков размещают в самом авто, под крышкой бензобака. У большинства сервисов предусмотрен льготный период в течение 20 минут.

- Сбытчик сообщает, что товар в конкретном авто и наркозависимый забирает свою покупку, - говорит оперативник.

С развитием данного рынка, возможность сесть за руль данного авто получил даже лишенный водительских прав человек.

- Практикуется покупка чужого аккаунта и анонимный доступ к авто получен. Сейчас это пользуется популярностью и из-за большого объема предложений цена на личные данные упала всего до 500-1000 рублей, - отмечает источник.

Выходом из ситуации может быть оборудование «общественных машин» видеорегистраторами. Но организаторы бизнеса делать это не спешат, резонно отмечая, что техника «уйдет» за неделю.

Ранее сайт kp.ru разбирался, заставят ли платить за чужие повреждения и ждать ли подорожания аренды "общих авто". Сервисы быстрого проката автомобилей набирают как сторонников, так и противников.

ИСТОЧНИК KP.RU