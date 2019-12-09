2019-12-09T10:20:17+03:00
Общество

Предпенсионеры переучиваются на дизайнеров, поваров и воспитателей

Это самые популярные специальности, которыми овладевают люди
Елена АКИМОВА
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Женщины идут получать новую профессию чаще, чем мужчиныЖенщины идут получать новую профессию чаще, чем мужчиныФото: Мария ЛЕНЦ
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В академии WorldSkills Russia назвали самые популярные профессии, которые выбирают предпенсионеры для обучения. Это веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское. В десятку популярных также попали парикмахерское искусство и эстетическая косметология, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, IT-решения для бизнеса на платформе 1C.

Возможность бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию появилась у предпенсионеров в этом году: это часть проекта «Старшее поколение» (входит в нацпроект «Демография»). Чаще всего возрастные студенты предпочитают осваивать новую профессию с нуля, а не повышать квалификацию.

Чаще на обучение решаются женщины (72%), при этом большая половина из «студенток» имеет высшее образование (55%), а треть заканчивали техникум или колледж (33%), у остальных за плечами только школа.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что получить новую профессию или повысить уровень знаний могут те, кому осталось менее пяти лет до выхода на пенсию по старости: это мужчины от 58 лет и женщины от 53-х. С 2020 года принимать участие в программе смогут люди от 50 лет, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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