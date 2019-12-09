2019-12-09T11:20:34+03:00
Экономика

Мобильная связь может подорожать в новом году почти на 20%

эксперты считают, что причиной изменения цен может стать сложность реализации «пакета Яровой»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мобильная связь может подорожать в новом году почти на 20%Мобильная связь может подорожать в новом году почти на 20%Фото: Иван ВИСЛОВ
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В 2020 году мобильная связь может подорожать на 17-18%.

Как сообщает аналитическое агентство Content Review, причиной изменения цен может стать сложность реализации закона об устойчивом рунете и «пакета Яровой», поскольку для этого отсутствуют регламентирующие документации и производственные мощности.

Эксперты заявили, что, избегая лишних расходов, операторы заложат свои затраты в тарифы, которые будут дорожать неравномерно. Так, цены на тарифы из средней и высокой ценовой категории будут расти значительно быстрее минимальных и социальных.

По данным Moody's, выручка российских операторов связи все равно продолжит расти на уровне инфляции. Более того крупные операторы (МТС, МегаФон ВымпелКом) сохранят кредитоспособность в ближайшие полтора года, несмотря на большие инвестиции в создание систем хранения данных по «пакету Яровой».

Ранее сайт kp.ru рассказала, как за год мобильная связь подорожала после отмены роуминга по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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