2019-12-09T11:41:00+03:00
Авто

Эксперт одобрил идею электронного договора купли-продажи авто

Однако предложил не делать электронную форму обязательной для всех
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт прокомментировал появление электронных договоров купли-продажи автоЭксперт прокомментировал появление электронных договоров купли-продажи автоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Электронный договор купли-продажи автомобиля может стать образцом, на который можно ориентироваться как покупателю, так и продавцу. Такое мнение выразил Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. При этом от отметил, что электронный вариант договора не должен навязываться и быть единственным вариантом для оформления сделки.

«Если это будет некий примерный договор, на который будут ориентироваться продавец и покупатель, и в нём будет всё грамотно сделано, то я не вижу в этом никаких проблем. Но будет принципиально неправильно, если он станет навязываться как обязательный», — цитирует эксперта RT.

Похмелкин добавил, что у граждан обычно и так не возникает никаких проблем при составлении письменного договора. Однако в случае необходимости как продавец, так и покупатель всегда могут обратиться за юридической помощью и использовать электронный договор как образец.

Ранее сообщалось о намерении Минкомсвязи вместе с МВД ввести электронный договор купли-продажи машин. Ведомства уже приступили к работе над проектом, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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