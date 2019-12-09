Россияне назвали героями Отечества Суворова, Жукова и Шойгу

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-09T12:04:05+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян, в котором граждане выбрали героев Отечества среди российских военнослужащих всех времён.

Опрос, проводившийся без предложения вариантов ответа, показал, что 37% опрошенных считают героем Георгия Жукова. Каждый пятый (19%) назвал героем Отечества министра обороны Сергея Шойгу. В топ-5 по мнению россиян также входят Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Остальные места заняли Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Невский (3%).

В опросе, в котором респондентам предлагали выбрать из российских военных разных времён, первое место также занял Георгий Жуков с 62% голосов, из которых 68% ответивших больше 60 лет. За Жуков в рейтинге следуют Александр Суворов (51%), Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%). Примечательно, что из назвавших героем Кутузова, 47% составили молодые люди от 25 до 34 лет. Из тех, кто считает героем Невского, 34% были в возрасте 35-44 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о результатах опроса ВЦИОМа, по результатам которого выяснилось, что самыми героическими профессиями россияне считают врачей и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU