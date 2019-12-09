Туроператоры предсказали удорожание проживания в отелях Турции

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-09T13:01:47+03:00

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Турецкие отельеры продолжат ежегодно повышать цены на свои услуги, сообщает Ассоциация туроператоров России.

- Тенденция к росту цен сохранится в 2020 году, но мы сможем достичь желаемых показателей только в 2022 или 2023 году, каждый год постепенно их повышая, - рассказал Осман Айрык, глава Федерации отельеров Турции (TUROFED).

Проживание в турецких гостиницах в 2020 году уже подорожало на 5-15%, по данным туроператоров. Айрык отметил, что стоимость проживания в турецких отелях до сих пор далека от докризисных цен 2014 года, который глава отельеров до сих пор считает лучшим годом в туризме Турции.

Доходы турецкого туризма в тот год были сопоставимы мировыми показателями, но вскоре продажа туров и билетов на чартерные рейсы в Турцию из России была приостановлена. Кризис в отношениях между странами наступил после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик в Сирии в 2015 году. Для восстановления туристических отношений с Россией, турецкие отельеры в 2017 году значительно снизили цены для россиян, который сейчас они пытаются восстановить.

Сайт kp.ru писал о преимуществах и недостатках отдыха в Турции, туристических зонах и видах отдыха для россиян. Ранее стало известно о рекордном потоке российских туристов на турецкое побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU