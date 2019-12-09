2019-12-09T15:03:38+03:00
Спорт

Россия обжалует решение ВАДА в спортивном арбитраже

Обращение в спортивный арбитраж планируется после заседания наблюдательного совета РУСАДА
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия отстранена от международных спортивных соревнований на 4 годаРоссия отстранена от международных спортивных соревнований на 4 годаФото: REUTERS
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Россия обязательно обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

- 19-го числа будет заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, где, соответственно, РУСАДА или примет эти рекомендации, или не примет. И потом уже суд в Лозанне", - передаёт её слова ТАСС.

Журова также добавила, что Россия продолжит разбирательство "100 процентов, потому что надо бороться за спортсменов".

Напомним, 9 декабря исполнительный Комитет ВАДА единогласно принял решение о лишении России на четыре года права на участие в крупных международных турнирах, включая олимпиады, паралимпиады, чемпионаты мира и Европы. «Чистые» спортсмены из России смогут участвовать в них только под нейтральным флагом и без гимна. Россию на тот же срок лишили возможности проводить на своей территории международные спортивные соревнования и подавать заявку на их проведение.

Российское антидопинговое агентство единогласно признали не соответствующим Антидопинговому кодексу.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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