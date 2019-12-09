2019-12-09T15:12:36+03:00
В мире

«Приятно иметь дело с джентльменами»: Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Владимиром Путиным

Президент был в числе приглашенных гостей на свадьбу Карин Кнайсль
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин был в числе приглашенных гостей на свадьбу австрийского министраВладимир Путин был в числе приглашенных гостей на свадьбу австрийского министраФото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о танце с Путиным. В 2018 году Кнайсль вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера. Свадьба состоялась в Австрии, в числе гостей был российский президент.

На этой неделе бывший министр посетила Россию, она представила в МГИМО собственную книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию». После презентации состоялась небольшая конференция со студентами. Одна из них спросила бывшего министра о личном, о танце с Владимиром Путиным.

Кнайсль ответила, что ей доводилось быть на многих свадьбах, при этом большинство из них оказывались очень скучными мероприятиями.

- Моя свадьба не была скучной, - рассказала бывший министр, ее слова приводит РИА Новости.

Она призналась, что российский президент обладает «хорошими танцевальными манерами». Перед танцем он сделал поклон, что по танцевальному этикету считается признаком уважения и вежливости.

- Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу <...> меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец был неоднозначно воспринят общественностью, мне это ясно.

Она посоветовала студентам занимать себя не только книгами и информацией, намекая, что в жизни есть и другие вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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