В МИД России сообщили об усилении давления ФБР на россиян в США

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-09T15:27:45+03:00

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Россияне, проживающие США жалуются в дипломатическое представительство на усиление давления со стороны спецслужб. С чем это связано, в МИД России не уточняют. Однако, россиян в Америке и других странах все чаще «подозревают в нелояльности». Их могут отправить на допросы, некоторые подвергаются аресту:

- ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности. В июле 2018 года в Вашингтоне только за свой российский паспорт была арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм, - приводит слова источника из МИД России ТАСС.

Антироссийские настроения подогревают отчасти и власти США. Так, в санкционный список США попали семь российских компаний и 17 человек. Некоторым из них предъявлены обвинения в серьезных преступлениях – речь о создании хакерской программы, с помощью которой якобы можно было получить данные из банков и крупных компаний. При этом посол России в США сообщил, что доказательств вины россиян из этого списка нет, более того, власти России неоднократно предлагали американским коллегам совместно реагировать на угрозы в сфере кибербезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU