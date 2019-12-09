На руководящих постах в России стало больше женщин

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-09T15:43:49+03:00

В России становится больше женщин на руководящих постах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В России становится больше женщин, которые занимают ключевые посты в органах власти и руководящие должности в крупнейших компаниях страны.

В последнем рейтинге гендиректоров 620 крупнейших компаний оказалось 43 представительницы прекрасного пола. Для сравнения, всего четыре года назад в этом же списке значилось 23 женщины.

Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко отметил, что несмотря на существующую тенденцию доля женщин в Госдуме не превышает 14 процентов. Примерно такой же показатель в государственной власти.

В индексе гендерного развития по версии Всемирного экономического форума Россия находится в середине таблицы, на 75-м месте из 149 стран.

Этот показатель заставляет взглянуть на ситуацию несколько под другим углом. Число женщин на руководящих постах увеличивается, но принципиально на ситуации это не отражается, пишет News.ru.

А пока женщины занимаются карьерой, на брачном рынке страны стала прослеживаться новая реальность. Все, кто родился в России знают, что на "десять девчонок по статистике девять ребят", но теперь чаша весов смещается.

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ИСТОЧНИК KP.RU