2019-12-09T15:51:49+03:00
Политика

Трамп назвал Украину «каким-то местом»

Президент США на вопрос журналиста не смог вспомнить стану, куда направил своего адвоката Джулиани
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп забыл название КритиканыДональд Трамп забыл название КритиканыФото: REUTERS
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Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал Украину «какое-то место». На это обратили внимание репортеры издание The Hill, которые опубликовали в твиттер ролик. На видео журналисты спрашивают у американского президента о планах его адвоката Руди Джулиани. Ряд СМИ писали о том, что Джулиани отправился в Украину. Например, The New York Times сообщали о том, что личный адвокат Трампа встретится с экс- прокурором Украины Юрицем Луценко, а после и с другими действующими и бывшими сотрудниками ведомства. Там он соберет информацию, которая поможет в защите Трампа во время импичмента. Джулиани хочет доказать, что никакого давления на украинского лидера американский президент не оказывал. Все интересы Трампа по версии Белого дома в этом деле – защита интересов США, а именно – борьба с коррупцией. В коррупции он обвиняет Джо Байдена, главного соперника на выборах.

- Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации, - ответил на вопрос журналистов Трамп.

В комментариях в твиттер пользователи заподозрили, что президент часто "не запоминает неудобную информацию".

Ранее украинских помощников Джулини арестовали в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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