2019-12-09T17:04:30+03:00
Общество

В турецких отелях ввели налог на проживание

Закон, который раскритиковали представители турбизнеса, подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган
Юлия САЛЬНИКОВА
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Налог платить в итоге будут сами туристыНалог платить в итоге будут сами туристыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Турции ввели налог на проживание туристов. Платить придется за все типы недвижимости, где останавливаются путешественники: начиная от отелей с пятью звездами и заканчивая кемпингами и гостевыми домами. Документ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, постановление опубликовано в официальном издании Resmi Gazetе.

В первый год действия закона туристы не почувствуют сильных изменений, поскольку туры на 2020 год уже частично выкуплены. Тот, кто успел приобрести путевки, доплачивать взнос за проживание, не будут. Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года. Ставка составил 1 процент. В 2021 году это будет уже 2 процента. Согласно постановлению президента, ставка может варьироваться от 0,5 до 6 процентов. Отельеры выступили с критикой законопроекта, они опасаются, что нововведение отпугнет туристов.

Если в 2020 году ряд отелей возьмут на себя увеличившиеся траты, поскольку часть путевок продана, а часть цен уже утверждена и пересматривать их не будут, то с 2021 года строчка «налог на проживание» станет обязательной к оплате самими туристами, что приведет к повышнию стоимости туров в Турцию.

В Турции ввели налог на проживание в отелях.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении в стране «налога на проживание» в отелях

ИСТОЧНИК KP.RU

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