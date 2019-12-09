ВАДА обязало Россию выплатить самый крупный штраф в истории - 5 млн долларов

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-09T17:25:49+03:00

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Россия в виде дополнительного наказания, помимо отстранения от международных турниров, должна будет оплатить все расходы ВАДА за расследование. Сейчас сумма составляет чуть меньше $5 млн, но ещё будет расти.

Также Россию обяжут выплатить штраф размером в $100 тысяч. Это самый крупный штраф, которым когда-либо подвергалась Россия. Также Россия не имеет права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийский игр до 2032 года.

Напомним, что в понедельник, 9 декабря, исполком ВАДА единогласно отстранил Россию от участия и проведения всех международных спортивных соревнований на четыре года. Также Комитет ВАДА единогласно признал не соответствующим Антидопинговому кодексу РУСАДА. 145 российских спортсменов с подозрительными пробами отстранены от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде, если к моменту соревнований они ещё не завершат свои карьеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748622" frameborder="0"></iframe> ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU