В Ленинградской области на благоустройство дворов выделяют 1,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-09T17:31:06+03:00

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Более 1,4 млрд рублей будет потрачено в 2020 году в Ленинградской области на благоустройство дворов и общественных пространств. На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» администрация региона выделяет из областного бюджета 1,02 млрд рублей. Это почти на 30% больше, чем выделялось в 2019 году. Еще 379 млн рублей область получит из федерального бюджета.

На эти средства областные власти планируют оборудовать новые детские и спортивные площадки, посадить газоны и деревья, построить парковки, отремонтировать дворовые проезды и благоустроить пешеходные дорожки.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - это часть национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что до 2024 года в регионе будут благоустроены 534 общественных пространства в 32 городах области.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил штрафовать за аварийное состояние детских площадок. Во время совещания с главами муниципалитетов глава региона поручил Комитету госжилнадзора проверить состояние содержания детских площадок. Там, где места для игр и отдыха детей окажутся в плачевном состоянии, ответственных за ремонт накажут рублем. Кроме того, Александр Дрозденко пообещал прекратить финансирование собственных нужд муниципалитетов, не исполняющих своих полномочий по содержанию детских площадок.