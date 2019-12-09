Коллекторы назвали минусы идеи запретить взыскивать долги с пенсий

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-09T17:43:34+03:00

Это может привести к отказам в выдаче кредитов пенсионерам

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев назвал недостатки идеи о запрете на взыскание долгов с пенсий россиян.

Проект был разработан Минэкономразвития России, согласно документу предлагается запретить списывать долги со страховой части пенсий россиян.

Но есть оговорка: если речь идет о возмещении ущерба после совершенного преступления или оплате услуг ЖКХ, то правило не будет работать.

Мехтиев уверен, что это правило пока не затронет досудебное взыскание. Главное в ситуации не допустить того, чтобы пенсионерам начали отказывать в кредитах.

- На сегодня доля клиентов старше 60 лет в портфелях банков превышает 11%, и с каждым годом их количество возрастает, - комментирует эксперт газете «Известия».

Коллектор также напомнил, что возрастные заемщики являются самыми дисциплинированными и почти не являются клиентами специалистов по взысканию.

Тем не менее, если ограничительная мера будет принята, то коллекторам придется учитывать данный факт в работе. К сведению это правило примут и в банках, не исключено, что подобный шаг может отразиться на проценте одобрения кредитов для возрастных заемщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU