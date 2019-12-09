Путин начал переговоры с Ангелой Меркель в рамках нормандского саммита

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-09T17:57:44+03:00

Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Германии, а затем встретится с президентом Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российский президент начал двухсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Двухсторонние встречи предшествуют официальной части саммита, которая стартует в 18.00 по московскому времени. После переговоров с Меркель Путин встретится с французским лидером, Эммануэлем Макроном.

Нормандский саммит предполагает встречу лидеров стран России, Германии, Украины и Франии. Это первая за три года встреча в таком формате. По предложению президента Франции Эммануэля Макрона саммит проходит в Париже, в Елисейском дворце, куда 9 декабря уже прибыли участники переговоров.

Основной темой встречи станет урегулирование ситуации в Донбассе.

Пока Владимир Путин общается с Ангелой Мркель, другую встречу проводит президент Фрации Эммануаэль Макрон с Владимиром Зеленским. Представители Украины ранее заявляли, что их не устраивает порядок выполнения требования по «Минскому договору». Вероятно, украинский президент на встрече с европейскими коллегами затронет эту тему. Тем не менее, у украинских властей есть «План Б» - если переговоры по Донбассу пройдут не так, как они себе планируют, то Украину могут просто отгородить стеной от указанной территории. Таким образом, конфликт будет просто заморожен.

На переговоры отведено 45 минут. Но прошлый нормандский саммит продолжался больше 10 часов.

Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдут после официальной части саммита. О темах, которые затронут президенты, не сообщали, но известно, что в группе делегатов присутствуют представители «Газпрома» - от российской стороны, и «Нафтогаза» - от украинской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748656" frameborder="0"></iframe> Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748648" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU