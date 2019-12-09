2019-12-09T17:57:44+03:00
Политика

Путин начал переговоры с Ангелой Меркель в рамках нормандского саммита

В Елисейском дворце ситуацию в Донбассе обсудят лидеры России, Германии, Украины и Франции
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Германии, а затем встретится с президентом ФранцииВладимир Путин проведет переговоры с канцлером Германии, а затем встретится с президентом ФранцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российский президент начал двухсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Двухсторонние встречи предшествуют официальной части саммита, которая стартует в 18.00 по московскому времени. После переговоров с Меркель Путин встретится с французским лидером, Эммануэлем Макроном.

Нормандский саммит предполагает встречу лидеров стран России, Германии, Украины и Франии. Это первая за три года встреча в таком формате. По предложению президента Франции Эммануэля Макрона саммит проходит в Париже, в Елисейском дворце, куда 9 декабря уже прибыли участники переговоров.

Основной темой встречи станет урегулирование ситуации в Донбассе.

Пока Владимир Путин общается с Ангелой Мркель, другую встречу проводит президент Фрации Эммануаэль Макрон с Владимиром Зеленским. Представители Украины ранее заявляли, что их не устраивает порядок выполнения требования по «Минскому договору». Вероятно, украинский президент на встрече с европейскими коллегами затронет эту тему. Тем не менее, у украинских властей есть «План Б» - если переговоры по Донбассу пройдут не так, как они себе планируют, то Украину могут просто отгородить стеной от указанной территории. Таким образом, конфликт будет просто заморожен.

На переговоры отведено 45 минут. Но прошлый нормандский саммит продолжался больше 10 часов.

Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдут после официальной части саммита. О темах, которые затронут президенты, не сообщали, но известно, что в группе делегатов присутствуют представители «Газпрома» - от российской стороны, и «Нафтогаза» - от украинской.

Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупреждают россиян о погодных аномалиях на этой неделе
Глава Минспорта о решении ВАДА: «Я не буду говорить политическое это решение или нет»
Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020
Александр Моор, глава Тюменской области: «Время от времени набор конкурентных преимуществ надо оценивать заново»
Коллекторы назвали минусы идеи запретить взыскивать долги с пенсий
В Ленинградской области на благоустройство дворов выделяют 1,4 млрд рублей
В Египте 14 детей пострадали при падении аттракциона
ВАДА обязало Россию выплатить самый крупный штраф в истории - 5 млн долларов
В Госдуме прокомментировали решение WADA в отношении России
Эксперт объяснил, что поможет увеличить доходы россиян
Мошенники придумали, как с помощью обычного письма в конверте обманывать россиян