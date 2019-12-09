2019-12-09T21:23:40+03:00
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную

Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российский премьер снял с должности замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая была фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий. Главе ведомства, Игорю Чуяну, заочно предъявлено обвинение.

Он скрылся из страны и объявлен в федеральный розыск. По версии следствия Чуян вместе с «помощниками» вывели из банка активы под видом выдачи кредитов. Фнансовое учреждение в итоге признали банкротом. Следователи проверяли причастность к этому делу Голосной. Вскоре уголовное дело в отношении нее было прекращено. 26 ноября по решению Мосгорсуда, чиновницу освободили из СИЗО.

В постановлении, подписанном премьер-министром, Ирина Голосная освобождена от должности. При этом она сама об этом попросила руководство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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