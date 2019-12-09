2019-12-09T22:04:59+03:00
В мире

Глава Минюста США хочет опротестовать доклад, оправдывающий слежку за Трампом

В докладе генерального инспектора ведомства Майкла Хоровитца сказано, что «у ФБР был моральный долг начать это расследование»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Доклад вызвал споры в министерстве юстицииДоклад вызвал споры в министерстве юстицииФото: REUTERS
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В Министерстве юстиции США поспорили о том, оправдана ли была слежка за Трампом в 2016 году. ФБР проводило расследование о связях тогда еще кандидата в президенты с Россией. В докладе генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровитца сказано, что слежка была оправдана. Однако, министр юстиции и генеральный прокурор Уильям П. Барр не согласился с одним из ключевых выводов генерального инспектора, заявив, что ФБР начало расследование президентской кампании «по самым тонким подозрениям». Об этом сообщает газета The Washington Post.

По версии издания, ФБР использовали информаторов, записывали телефонные разговоры Трампа, а также получали информацию от "высокопоставленного чиновника, который не был объектом расследования".

Президент США и его однопартийцы-республикацны назвали слежку несправедливой, обвинив ФБР в том, что ими руководили скорее политические интересы. Демократы в ответ надеялись, что в докладе вскроются подробности, был ли Трамп замешан в связях с какой-либо страной.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" в выборы президента США стоило около 32 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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