Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал более 800 человек
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве проходит акция протеста. Как сообщает пресс-служба полиции в фейсбуке, у здания собрались около 800 человек.
- Нарушения общественного порядка не зафиксировано, - сказано в сообщении.
В основном в толпе украинские националисты и оппозиционеры действующей в стране власти. Они пришли с плакатами и требованиями «не сдавать украинские позиции» на саммите в Париже. Владимир Зеленский 9 декабря участвует в переговорах «нормандского саммита». Встреча лидеров стран России, Украины, Германии и Франции длилась больше двух часов, что было предусмотрено регламентом встречи. После переговоры прервали для того, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский смогли провести двухстороннюю встречу.
Планируется, что они обсудят не только ситуацию в Донбассе, но и обмен «всех на всех», а также газовый контракт.
После переговоров возобновится часть саммита, в которой участвуют президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
ИСТОЧНИК KP.RU