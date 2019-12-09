2019-12-09T23:10:00+03:00
В мире

Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал более 800 человек

Протестующие требуют от президента «не сдавать позиции» - Зеленский в это время находится в Париже на саммите
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пока Зеленский в Париже, у его офиса в Киеве националисты и оппозиционеры устроили митингПока Зеленский в Париже, у его офиса в Киеве националисты и оппозиционеры устроили митингФото: REUTERS
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У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве проходит акция протеста. Как сообщает пресс-служба полиции в фейсбуке, у здания собрались около 800 человек.

- Нарушения общественного порядка не зафиксировано, - сказано в сообщении.

В основном в толпе украинские националисты и оппозиционеры действующей в стране власти. Они пришли с плакатами и требованиями «не сдавать украинские позиции» на саммите в Париже. Владимир Зеленский 9 декабря участвует в переговорах «нормандского саммита». Встреча лидеров стран России, Украины, Германии и Франции длилась больше двух часов, что было предусмотрено регламентом встречи. После переговоры прервали для того, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский смогли провести двухстороннюю встречу.

Планируется, что они обсудят не только ситуацию в Донбассе, но и обмен «всех на всех», а также газовый контракт.

После переговоров возобновится часть саммита, в которой участвуют президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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