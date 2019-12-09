Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США

СЕГОДНЯ 23:15 2019-12-09T23:15:22+03:00

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что доклад генинспектора Минюста США свидетельствует о попытке свержения американского правительства.

Ранее ведомство обнародовало документ о слежке за штабом будущего американского президента в 2016 году. В том же году ФБР открыло дела по подозрению в связях с Россией на четверых связанных с Трампом лиц: Флинна, Манафорта, Пейджа и Пападопулоса,

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ИСТОЧНИК KP.RU