Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США
Ранее американское Министерство юстиции обнародовало документ о слежке за штабом будущего американского президента в 2016 году
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что доклад генинспектора Минюста США свидетельствует о попытке свержения американского правительства.
Ранее ведомство обнародовало документ о слежке за штабом будущего американского президента в 2016 году. В том же году ФБР открыло дела по подозрению в связях с Россией на четверых связанных с Трампом лиц: Флинна, Манафорта, Пейджа и Пападопулоса,
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ИСТОЧНИК KP.RU