2019-12-10T00:30:05+03:00
В мире

В Верховном суде Британии начались слушания по долгу Украины перед РФ в $3 миллиарда

Дело будет слушаться до 12 декабря
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Верховном суде Британии начались слушания по долгу Украины перед РФ в $3 миллиардаВ Верховном суде Британии начались слушания по долгу Украины перед РФ в $3 миллиардаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Верховный суд Британии начал слушания по спору РФ и Украины о долге в $3 миллиарда.

Речь идет о еврооблигациях на данную сумму, которые Россия выкупила у Украины, когда лидером страны был Виктор Янукович.

Данное дело будет слушаться до 12 декабря. Дело в том, что в 2017 году Британский Верховный суд удовлетворил иск России и обязал Киев выплатить три миллиарда основного долга и 75 миллионов долларов по невыплаченному купонному платежу, пишет "РИА-Новости"

Украина в течение долгого времени пыталась оспорить это решение, отправив в суд доводы, по которым отказывается платить долг. Украинская сторона заявила, что Россия якобы принудила ее взять долг. Москва отвергает данные обвинения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов. Глава украинской компании заявил о невозможности заключить новый контракт без предварительного урегулирования судебного спора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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