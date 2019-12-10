2019-12-10T02:01:44+03:00
Общество

Умер Пит Фрейтс: бейсболист, вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge

Мужчина страдал от бокового амиотрофического склероза
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умер Пит Фрейтс: бейсболист, вдохновивший флешмоб Ice Bucket ChallengeУмер Пит Фрейтс: бейсболист, вдохновивший флешмоб Ice Bucket ChallengeФото: REUTERS
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Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс, вдохновивший знаменитый на весь мир флешмоб Ice Bucket Challenge умер на 35-ом году жизни. Мужчина страдал от бокового амиотрофического склероза.

В Бостонском колледже заявили, что Фрейтс вдохновил много людей по всему миру, которые черпали силу в его смелости, стойкости и решительности.

Напомним, флешмоб Ice Bucket Challenge был дико популярен в 2014 году. Участники должны были вылить на себя ведро ледяной воды, а затем перечислить $10 в фонд ALS Association. Цель необычного флешмоба — повышение осведомленности о болезни, которой страдал Фрейтс, и финансирование соответствующих фондов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США умер геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер, который придумал термин "глобальное потепление". Ученый ушел из жизни в одной из больниц города на 88-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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