«Убийцы фигуры»: Диетолог назвала самые вредные продукты новогоднего стола

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-10T10:21:08+03:00

Диетолог посоветовала, какие продукты стоит убрать со стола, чтобы не испортить фигуру в новый год Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Специалист рассказала, от чего лучше отказаться во время праздника

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Диетолог Мария Дубская поделилась, какие продукты лучше не ставить на свой новогодний стол, так как они считаются настоящими «убийцами фигуры».

Традиционно, первую строчку антирейтинга занял майонез. Его стоит заменить на греческий йогурт, а если есть желание сэкономить, то на обычный, но без вкусовых наполнителей и злаков.

Вторая строчка у шампанского. Этот напиток, ставший символом праздника, слишком сладкий и может прибавить пару сантиметров талии. Кроме того, пузырьки газа раздражают желудочно-кишечный тракт, не только вызывая неприятные ощущения, но и стимулируя чувство голода.

Третья строчка у жирного мясо и мясных продуктов. Свинину и колбасы лучше вычеркнуть, а вместо них внести в меню ветчину. Кстати, ее же можно добавить в оливье.

На четвертой позиции соленья. Их лучше заменить свежими овощами.

А на пятой позиции сладости. Здесь специалист даже не повторяет прописанные истины – всем, кто следит за фигурой стоит быть осмотрительнее с сахаром. Вместо конфет и выпечки лучше выбрать фрукты. Десертом можно будет себя порадовать утром 1 января.

Сама Мария на праздничный стол поставит печеного кролика или курицу, фаршированный перец, жюльен на греческом йогурте, канапе из овощей с сыром, фрукты и сухое вино, пишет Пятый канал.

Советами диетологов в преддверии новогодних праздников пользуются не только простые россияне, но и звезды. Известные российские певцы, актёры, телеведущие, продюсеры, спортсмены, писатели и шоумены в преддверии Нового года рассказали News.ru о том, какие блюда они предпочитают видеть на праздничном столе.

Например Эвелина Бледанс приготовит "уточку, запечённую в духовке с яблочками", а Юрий Стоянов любит на новогоднем столе шашлык.

ИСТОЧНИК KP.RU