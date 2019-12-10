В Геленджике впервые проведут большой новогодний карнавал

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-10T10:27:14+03:00

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На одном из самых популярных курортов Краснодарского каря – Геленджике впервые пройдет большой новогодний карнавал. Костюмированное праздничное шествие прошагает по центру города 28 декабря, присоединиться к нему смогут все желающие. Весь день жителей города и его гостей ждет немало сюрпризов.

Шествие карнавальной колонны начнется в 15 часов: новогодний парад стартует от Дворца культуры. Далее его путь пройдет по набережной Геленджика до Центральной площади, где установлена главная городская елка. На площади развернется новогодняя ярмарка, здесь проведут народные гулянья и концерт.

В колонне пройдут творческие коллективы и другие организации Геленджика. Участники шествия будут одеты в карнавальные костюмы – непременными участниками парада станут Деды Морозы, Снегурочки и Крысы, хозяйки 2020 года по Восточному календарю. Впрочем, как отмечают в администрации Геленджика, приветствуется любой новогодний костюм, главное – хорошее настроение и желание присоединиться к празднику.

Торжественное открытие главной елки муниципалитета состоится на Центральной площади 21 декабря в 19 часов. А 31 декабря, на площади развернется грандиозный уличный праздник. Жителей города и гостей курорта приглашают встретить здесь Новый год. Празднование на Центральной площади начнется 31 декабря в 22 часа. Перед зрителями выступит группа «Премьер-министр», далее над городом зажжется грандиозный фейерверк. Новогодняя ночь продолжится народными гуляньями и дискотекой. А 1 января на Центральной площади Геленджика выступит группа «Челси».