Большинству россиян нравится зима, но лишь 8% любят ее сильнее других

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-10T12:58:01+03:00

Снег и празднование Нового года радуют жителей нашей страны, а вот холод и грязь расстраивают

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Большинству россиян нравится зима, но лишь 8% населения страны готовы назвать ее любимым временем года.

Особую симпатию к холодным месяцам испытывают жители деревень и небольших населенных пунктов с численностью менее 100 тысяч человек. А 29% респондентов оказались не рады наступлению зимнего периода, передает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Чаще всего россиян раздражают холод (54%), грязь (16%) и гололед (10%), а вот снег (38%), зимние виды спорта (25%), празднование Нового года (20%), мороз (18%) и свежий воздух (11%) многие, наоборот, ставят в плюс.

При этом любимым временем года почти для половины жителей страны (46%) остается лето. Теплу и солнышку особенно радуются жители городов с населением меньше миллиона человек, а весну чаще всего выбирали москвичи и петербуржцы (27%). Осень же наиболее популярна в городах-миллионниках и сёлах (14%).

Сайт kp.ru писал, что зима 2019-2020 годов будет "вишневой". Во всяком случае именно так утверждают метеорологи. Согласно их прогнозам, декабрь, январь и февраль будут едва ли не самыми теплыми за все время наблюдений за погодой.

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ИСТОЧНИК KP.RU