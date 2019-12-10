Политолог прокомментировал переговоры «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-10T12:05:05+03:00

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Судя по пресс-конференции после встречи, переговоры в нормандском формате прошли успешно. Такое мнение выразил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Действительно сам факт длительных переговоров и пресс-конференции по итогам говорит о том, что стороны настолько сблизили позиции, что смогли об итогах говорить вместе. Это на самом деле существенный факт, доказательство того, что переговоры были успешными. Подвижкой является и сам факт разморозки нормандского формата, ведь три года встречи на таком уровне не проводились», - цитирует эксперта RT.

Кроме того продвижением в решении вопроса стала и встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским, считает Шатров.

Переговоры двух президентов прокомментировал и директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт отметил, что первая встреча стала первым шагом по установлению отношений.

«Встреча была, как бы установлением личных каких-то отношений: понравится, не понравится, общие какие-то разговоры, обмен мнениями. В чем состояли эти общие разговоры, мы пока не знаем», — цитирует политолога телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU