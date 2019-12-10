Эксперт назвал травмы, которые чаще всего получают во время новогодних каникул
Вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, заместитель директора по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Александр Очкуренко назвал травмы, с которыми россияне чаще всего обращаются за помощью в новогодние каникулы.
Многие страдают из погодных условий: наледь провоцирует падения и отсюда вывихи, растяжения, ушибы, а иногда и переломы.
Большое количество тех, кто нарушает меры безопасности при использовании пиротехники. Часто петарды взрываются прямо в руках, что приводит к травматическим повреждениям мягких тканей.
- Страдают кисти, пальцы, сухожилия. Порой необходима ампутация. А у детей, которые стоят рядом в этот момент, фиксируют ожоги лица, и особенно глаз, — пояснил травматолог News.ru.
Еще одно место повышенной опасности – это горки. Народ падает с ватрушек, ломает конечности.
- А порой при подпрыгивании и приземлении бывают переломы позвоночника как у детей и подростков, так и у их родителей, - приводит пример специалист.
Не стоит забывать о сосульках и залежах снега на детских площадках – все это тоже несет в себе большую опасность.
Во избежание травм Александр Очкуренко рекомендует придерживаться техники безопасности, не кататься на ватрушках и санках с высоких горок, не создавать травмоопасные ситуации, а еще руководствоваться во всем здравым смыслом.
ИСТОЧНИК KP.RU