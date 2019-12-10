Эксперт назвал травмы, которые чаще всего получают во время новогодних каникул

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-10T12:15:33+03:00

В списке оказались не только переломы и ушибы

Изменить размер текста: A A

Вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, заместитель директора по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Александр Очкуренко назвал травмы, с которыми россияне чаще всего обращаются за помощью в новогодние каникулы.

Многие страдают из погодных условий: наледь провоцирует падения и отсюда вывихи, растяжения, ушибы, а иногда и переломы.

Большое количество тех, кто нарушает меры безопасности при использовании пиротехники. Часто петарды взрываются прямо в руках, что приводит к травматическим повреждениям мягких тканей.

- Страдают кисти, пальцы, сухожилия. Порой необходима ампутация. А у детей, которые стоят рядом в этот момент, фиксируют ожоги лица, и особенно глаз, — пояснил травматолог News.ru.

Еще одно место повышенной опасности – это горки. Народ падает с ватрушек, ломает конечности.

- А порой при подпрыгивании и приземлении бывают переломы позвоночника как у детей и подростков, так и у их родителей, - приводит пример специалист.

Не стоит забывать о сосульках и залежах снега на детских площадках – все это тоже несет в себе большую опасность.

Во избежание травм Александр Очкуренко рекомендует придерживаться техники безопасности, не кататься на ватрушках и санках с высоких горок, не создавать травмоопасные ситуации, а еще руководствоваться во всем здравым смыслом.

ИСТОЧНИК KP.RU