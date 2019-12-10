2019-12-10T12:40:37+03:00
Общество

В "Роструде" напомнили о первой сокращенной рабочей неделе января

Работать придется всего два дня
Ольга МАТЫС
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После новогодних праздников работать придется только два дняПосле новогодних праздников работать придется только два дняФото: Михаил ФРОЛОВ
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На первой неделе после длинных новогодних праздников россиянам предстоит работать всего два дня. В "Роструде" заявили, что такая короткая трудовая неделя получилась, потому что окончание выходных пришлось на среду, восьмое января. Рабочими стали девятое и десятое числа - четверг и пятница соответственно.

Похожая ситуация и с последней рабочей неделей 2019 года: два будних дня приходятся на понедельник 30 января и вторник - 31 января. При этом, как пишет РИА Новости, каждый работодатель имеет возможность сделать последний день этого года выходным.

Ранее стало известно, что несколько областей в России официально объявили 31 декабря выходным днём. 10 декабря такое решение приняли в Ленинградской области, несколькими днями ранее - в Ставрополье и Крыму, также решили отдохнуть 31 декабря в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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